Ünlü oyuncu Yiğit Özşener, Atatürk makyajı için İran’a gitti! Makyajını o isim yaptı

1918-1923 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen bağımsızlık mücadelesine destek için İstanbul’da oluşan yapılanma ve mücadeleyi spor üzerinden farklı bir anlatımla izleyiciye sunacak olan “Zaferin Rengi” filminde, Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Yiğit Özşener, makyaj için Tahran’a gitti.