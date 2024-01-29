Ünlü oyuncu Yiğit Özşener, Atatürk makyajı için İran’a gitti! Makyajını o isim yaptı

Oyuncu Yiğit Özşener, “Zaferin Rengi” adlı filmde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracak. Oyuncu Yiğit Özşener, Atatürk makyajı için İran’ın yolunu tuttu.
1918-1923 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen bağımsızlık mücadelesine destek için İstanbul’da oluşan yapılanma ve mücadeleyi spor üzerinden farklı bir anlatımla izleyiciye sunacak olan “Zaferin Rengi” filminde, Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Yiğit Özşener, makyaj için Tahran’a gitti.
51 yaşındaki oyuncunun makyajını İran asıllı, ünlü özel efekt makyaj tasarımcısı Babak Eskandari yaptı.
Heykeltıraşlık tekniğiyle kalıp çıkarma, silikon ve protez parçalarla kalıbı oluşturma, boyama, aksesuarların hazırlanması gibi süreçleri kapsayan makyajın hazırlık aşaması 6 hafta sürerken, makyajın sanatçıya uygulama işlemi ise beş saatte tamamlandı.
Ödüllü uluslararası projelerde de yer alan Eskandari, Atatürk makyajının hazırlık sürecinde ciddi bir araştırma yaptığını, Atatürk’ün özellikle güçlü karakterinden, iradesinden ve giyimine verdiği özenden etkilendiğini belirtti.
Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu film, 16 Şubat’ta vizyona girecek.