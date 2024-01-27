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  4. Ünlü şarkıcı Gülşen, Dilber akımına uymuştu... Performansına Hatice'den bomba yorum!

Ünlü şarkıcı Gülşen, Dilber akımına uymuştu... Performansına Hatice'den bomba yorum!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 17:44 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Gülşen, başarılı şarkıları ve sahne tarzıyla gündemden düşmüyor. Elbisesiyle, dansıyla adeta bir furya haline gelen Dilber akımına Gülşen'de uydu. Geçtiğimiz günlerde sahne alan ünlü şarkıcı 'Gemileri Yakarım’ şarkısını seslendirdi. Şarkıcının performansına yorum yağdı. Yorum yapanlardan biri de şarkıcı Hatice oldu.

İlk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin performansı büyük ses getirdi. Elbisesiyle, dansıyla adeta bir furya haline gelen Dilber akımı kısa sürede gündem olmayı başardı.

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GÜLŞEN'İN DANSINA HATİCE'DEN BOMBA YORUM

Sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen gündemden düşmüyor. Birçok başarılı şarkıya imza atan ünlü isim sosyal medya hesabından paylaştığı sahne tarzlarıyla çok konuşuluyor.

25 Ocak'ta ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisi, ilk bölümüyle çok konuşuldu. 

Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı sosyal medyada gündem oldu. Dizi daha yayınlanmadan Dilber akımı başladı ve elbisesi dahi satışa çıkarıldı.

Ankara'da pavyon dansı kursu, Dilber elbisesi derken akıma ünlü isimlerde dahil olmaya başladı.

Sahne tarzı, açıklamaları ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gülşen'de Dilber akımına uydu.

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Gülşen dilber ele karakteri
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