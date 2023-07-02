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Ünlü sporcu Elle Brooke verdiği sözle herkesi şaşkına çevirdi! "Bir sonraki maçı kazanırsam porno sektörüne geri döneceğim"

02.07.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz boksör Elle Brooke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Brooke paylaşımında bir sonraki maçını kazanması halinde porno sektörüne geri döneceğini takipçilerine duyurdu. İşte detaylar...

İngiliz boksör Elle Brooke son günlerde adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen ünlü boksör resmi Twitter hesabından verdiği sözle herkesi şaşırttı.

"TEKRAR PAYLAŞIM YAPACAĞIM"

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15 Temmuz'da İrlanda'nın Dublin kentinde yapılacak mücadelede Brezilyalı dövüşcü Jully Poca ile karşılaşacak olan Brooke, bu karşılaşma için "Bir sonraki dövüşümü kazanırsam tekrar paylaşım yapacağım" diye yazdı.

ONLYFANS'IN YILDIZIYDI

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Yetişkinlere yönelik erotik içeriklerin paylaşıldığı OnlyFans'ta paylaşımlar yapıyordu. Öte yandan Brooke bir dönem porno oyuncusuydu, ancak geçen yıl CYBE (Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar) nedeniyle yetişkin filmlerinden çekilmişti.

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