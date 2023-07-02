Ünlü sporcu Elle Brooke verdiği sözle herkesi şaşkına çevirdi! "Bir sonraki maçı kazanırsam porno sektörüne geri döneceğim"

İngiliz boksör Elle Brooke son günlerde adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen ünlü boksör resmi Twitter hesabından verdiği sözle herkesi şaşırttı.

"TEKRAR PAYLAŞIM YAPACAĞIM"

15 Temmuz'da İrlanda'nın Dublin kentinde yapılacak mücadelede Brezilyalı dövüşcü Jully Poca ile karşılaşacak olan Brooke, bu karşılaşma için "Bir sonraki dövüşümü kazanırsam tekrar paylaşım yapacağım" diye yazdı.

ONLYFANS'IN YILDIZIYDI

Yetişkinlere yönelik erotik içeriklerin paylaşıldığı OnlyFans'ta paylaşımlar yapıyordu. Öte yandan Brooke bir dönem porno oyuncusuydu, ancak geçen yıl CYBE (Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar) nedeniyle yetişkin filmlerinden çekilmişti.