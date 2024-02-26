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Ünlü sunucu Esra Erol güzellik sırrını açıkladı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.02.2024 17:23
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Hafta içi her gün merakla izlenen 'Esra Erol'da adlı programıyla izleyici karşısına çıkan Esra Erol güzellik sırrını açıkladı. Erol, "Düzenli spor yapmaya ve yürüyüşe önem veriyorum. Dikkatli beslenmeye çalışıyorum. Güzel bir sabun ve onun kokusu, iyi temizlenmiş bir cilt benim için..." dedi.

Yaptığı programlar ve özel hayatıyla çok konuşulan Esra Erol bu kez başka bir konuyla gündeme geldi.

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GÜZELLİK SIRRINI AÇIKLADI

Sunucu Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu birliktelikleri devam eden çift zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyor.

Esra Erol, bir eğlence merkezi'nde gerçekleşen yeğeninin doğum günü kutlamasına katıldı. Çocukları İdris Ali ve Ömer Erol'la katılan sunucu, eğlence merkezinde keyifli dakikalar geçirdi.

Sunucu güzellik sırrıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erol, "İnsanın güzel hissetmesi ruhunun hissettiğiyle çok alakalı... Bazen bir sabah kalkıyorsunuz, her zamanki gibisiniz ama içinizdeki enerji ve yapabilirim duygusu kendinizi güzel hissettiriyor. Benim için güzel olmanın karşılığı sağlıklı olmaktan geçiyor" dedi.

Esra Erol sözlerine şöyle devam etti:

"Düzenli spor yapmaya çalışan biriyim. Yürüyüşe önem veriyorum. Dikkatli beslenmeye çalışıyorum. Güzel bir sabun ve onun kokusu, iyi temizlenmiş bir cilt benim için... Herkesin güzellik sırrı olabilir ama dediğim gibi içimiz ne hissediyorsa oyuz."

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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