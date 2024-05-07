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Ünlü yorumcu yaşanan puan kaybı sonrası resmen duyurdu "Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitmiştir" dedi ve...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.05.2024 08:41
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Konyaspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında çok önemli bir yara alırken eleştiri okları teknik direktör İsmail Kartal'a dönmüş durumda. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar da Kartal için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin deplasmanda karşılaştığı Konyaspor ile golsüz berabere kalmasının ardından Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar mücadeleyi değerlendirdi.

Çakar değerlendirmesinde "Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitmiştir" ifadelerini kullandı.

İŞTE O SÖZLER...


Canlı Skor

"İSMAİL KARTAL DÖNEMİ BİTTİ"

"İSMAİL KARTAL DÖNEMİ BİTTİ"

"Çok sevdiğim bir insan olmasına rağmen, Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitmiştir. Okan Buruk, Fatih Terim, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ın kenarda nasıl durduklarını hatırlıyor musunuz? Konyaspor'un attığı golün ofsayt olduğunu gördüm ama bir Fenerbahçeli futbolcu elini kaldırmıyor!

"İHALE İSMAİL KARTAL'A KALACAK" 

"İHALE İSMAİL KARTAL'A KALACAK" 

"Fenerbahçe takımı inanılmaz ruhsuz! Biraz Dusan Tadic! İhale İsmail Kartal'a kalacak. At çok iyi ama jokey kötü! At kaybetti. Bu takım güzel maçlar oynadı diyenler olabilir. Kötü jokey ile iyi gidebilirsin ama son dönemeçte öne geçmen lazım."

"KADRO KALİTESİZ DEĞİL!"

"KADRO KALİTESİZ DEĞİL!"

"Fenerbahçe'nin kadrosuna kimse kalitesiz ve yetersiz diyemez. İsmail Kartal, Olympiakos'a karşı iki maçta da hatalar yaptı. Sezon içinde de benzer hatalar zaman zaman yaşandı."

"HACCA GİTMİŞ ADAMI ÇAĞIRDILAR" 

"HACCA GİTMİŞ ADAMI ÇAĞIRDILAR" 

"İsmail Kartal'ı son ana kadar açıklamadılar. Sonra Hacca gitmiş İsmail Kartal'ı, Hac'dan çağırdılar. Şeytan taşlarken adamı aradılar ve imzaya çağırdılar."

"ALİ KOÇ DA BIRAKMALI!" 

"ALİ KOÇ DA BIRAKMALI!" 

"Ali Koç'un iyi niyetinden şüphe etmiyorum ama çekip gitmelisin! Başarısız adam gider! Altı senede sadece Türkiye Kupası alındı."

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