Ünlü yorumcu yaşanan puan kaybı sonrası resmen duyurdu "Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitmiştir" dedi ve...

"İSMAİL KARTAL DÖNEMİ BİTTİ"

"Çok sevdiğim bir insan olmasına rağmen, Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitmiştir. Okan Buruk, Fatih Terim, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ın kenarda nasıl durduklarını hatırlıyor musunuz? Konyaspor'un attığı golün ofsayt olduğunu gördüm ama bir Fenerbahçeli futbolcu elini kaldırmıyor!