Ünlü yorumcu yaşanan puan kaybı sonrası resmen duyurdu "Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitmiştir" dedi ve...

Fenerbahçe'nin deplasmanda karşılaştığı Konyaspor ile golsüz berabere kalmasının ardından Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar mücadeleyi değerlendirdi.
Çakar değerlendirmesinde "Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitmiştir" ifadelerini kullandı.
"Çok sevdiğim bir insan olmasına rağmen, Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitmiştir. Okan Buruk, Fatih Terim, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ın kenarda nasıl durduklarını hatırlıyor musunuz? Konyaspor'un attığı golün ofsayt olduğunu gördüm ama bir Fenerbahçeli futbolcu elini kaldırmıyor!
"Fenerbahçe takımı inanılmaz ruhsuz! Biraz Dusan Tadic! İhale İsmail Kartal'a kalacak. At çok iyi ama jokey kötü! At kaybetti. Bu takım güzel maçlar oynadı diyenler olabilir. Kötü jokey ile iyi gidebilirsin ama son dönemeçte öne geçmen lazım."
"Fenerbahçe'nin kadrosuna kimse kalitesiz ve yetersiz diyemez. İsmail Kartal, Olympiakos'a karşı iki maçta da hatalar yaptı. Sezon içinde de benzer hatalar zaman zaman yaşandı."
"İsmail Kartal'ı son ana kadar açıklamadılar. Sonra Hacca gitmiş İsmail Kartal'ı, Hac'dan çağırdılar. Şeytan taşlarken adamı aradılar ve imzaya çağırdılar."
"Ali Koç'un iyi niyetinden şüphe etmiyorum ama çekip gitmelisin! Başarısız adam gider! Altı senede sadece Türkiye Kupası alındı."