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Unutulmaz bir an! 2022 Dünya Kupası'nda daha önce yaşanmamış olay gerçekleşti! Fas, 'rakipten' ilk golünü yarı finalde yedi...

14.12.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bir peri masalı oluşturan ve dev takımları eleyerek yarı finalde Fransa'nın rakibi olan Fas, bu turnuvada hiç yaşamadığı bir olayla karşı karşıya kaldı. Maçın henüz 5. dakikasında 1-0 geriye düşen Afrika temsilcisi, 2022 Dünya Kupası'nda ilk kez rakip bir futbolcudan gol yedi. İşte detaylar...

Dünya Kupası haberleri: 2022 Dünya Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Son 16 turunda İspanya'yı, çeyrek finalde ise Portekiz'i eleyerek büyük bir sürprize imza atan Fas Milli Takımı, yarı finalde Fransa ile kozlarını paylaştı. Turnuva boyunca yarı finale kadar kalesinde sadece bir gol gören Afrika temsilcisi, bir ilkle karşı karşıya kaldı...

THEO HERNANDEZ, FRANSA'YI ÖNE GEÇİRDİ

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Al Bayt Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında Fransa, 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Kylian Mbappe'nin vuruşu, savunmadan sekerek arka direkteki Theo Hernandez'in önüne düştü. Sol ayağıyla gelişine bir vuruş yapan Hernandez, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Fransa'yı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

BU TURNUVADA BİR İLK

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Fransa Milli Takımı'nda golden sonra büyük sevinç yaşanırken, Fas Milli Takımı turnuvada bir ilkle tanıştı. Theo Hernandez, Dünya Kupası'nda Fas'a gol atan ilk rakip futbolcu oldu. Fas'ın bu maçtan önce yediği tek golü Nayef Aguerd, F Grubu'nda Kanada ile oynanan karşılaşmada kendi kalesine atmıştı. İşte Theo Hernandez'in golü...

Görüntüler TRT'den alınmıştır

İŞTE FRANSA'NIN GOLÜ

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