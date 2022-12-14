Unutulmaz bir an! 2022 Dünya Kupası'nda daha önce yaşanmamış olay gerçekleşti! Fas, 'rakipten' ilk golünü yarı finalde yedi...

Dünya Kupası haberleri: 2022 Dünya Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Son 16 turunda İspanya'yı, çeyrek finalde ise Portekiz'i eleyerek büyük bir sürprize imza atan Fas Milli Takımı, yarı finalde Fransa ile kozlarını paylaştı. Turnuva boyunca yarı finale kadar kalesinde sadece bir gol gören Afrika temsilcisi, bir ilkle karşı karşıya kaldı...

THEO HERNANDEZ, FRANSA'YI ÖNE GEÇİRDİ

Al Bayt Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında Fransa, 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Kylian Mbappe'nin vuruşu, savunmadan sekerek arka direkteki Theo Hernandez'in önüne düştü. Sol ayağıyla gelişine bir vuruş yapan Hernandez, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Fransa'yı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

BU TURNUVADA BİR İLK

Fransa Milli Takımı'nda golden sonra büyük sevinç yaşanırken, Fas Milli Takımı turnuvada bir ilkle tanıştı. Theo Hernandez, Dünya Kupası'nda Fas'a gol atan ilk rakip futbolcu oldu. Fas'ın bu maçtan önce yediği tek golü Nayef Aguerd, F Grubu'nda Kanada ile oynanan karşılaşmada kendi kalesine atmıştı. İşte Theo Hernandez'in golü...

Görüntüler TRT'den alınmıştır