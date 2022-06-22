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Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 38'inci yılı dolayısıyla tören yapıldı

22.06.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 38'inci yılı dolayısıyla tören yapıldı

Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen kahramanlıktan dolayı, Urfa'ya TBMM tarafından "Şanlı" unvanının verilişinin 38'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Urfalıların Kurtuluş Savaşı'nda işgale karşı gösterdikleri kahramanlıklar dolayısıyla kente TBMM tarafından "Şanlı" unvanının verilmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı.

Kahraman Türk milletinin zorbalığa ve sömürüye hiçbir zaman boyun eğmediğini anlatan Ayhan, kentin geçmişten bugüne gelişimine ve dönüşümüne katkı sunan herkese teşekkür etti.

Şehit kabirlerinin ziyaret edildiği ve duaların okunduğu törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ile diğer protokol üyeleri katıldı.

- Kente "Şanlı" unvanının verilişinin tarihi

Urfa milletvekili Osman Doğan ve 17 arkadaşı, Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen kahramanlıktan dolayı Urfa'nın adının "Şanlıurfa" olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Teklif, 12 Haziran 1984'te kabul edilirken, Urfa ilinin adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesi hakkındaki 3020 sayılı kanun, 22 Haziran 1984 tarih ve 18439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği destansı mücadeleyle büyük kahramanlık gösteren kente, 7 Nisan 2016'da ise TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle İstiklal Madalyası verilmişti.

Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 38'inci yılı dolayısıyla tören yapıldı

Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 38'inci yılı dolayısıyla tören yapıldı

Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 38'inci yılı dolayısıyla tören yapıldı

Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 38'inci yılı dolayısıyla tören yapıldı

Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 38'inci yılı dolayısıyla tören yapıldı

Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 38'inci yılı dolayısıyla tören yapıldı

Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 38'inci yılı dolayısıyla tören yapıldı

Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 38'inci yılı dolayısıyla tören yapıldı

Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 38'inci yılı dolayısıyla tören yapıldı

Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 38'inci yılı dolayısıyla tören yapıldı

Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 38'inci yılı dolayısıyla tören yapıldı

Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 38'inci yılı dolayısıyla tören yapıldı

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Kurtuluş Savaşı Şanlıurfa

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