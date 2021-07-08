Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Uşak'ta 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Köme Mahallesi'ndeki silahlı kavga sonrasında gözaltına alınan Afgan uyruklu A.B, A.M.A. ve A.S.N'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S.N. ve A.B. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Afgan uyruklu 3 kişi arasında çıkan tartışmada A.B'nin tabancayla ateş etmesi sonucu A.H. ölmüş, K.H. yaralanmıştı.