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Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

08.07.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Uşak'ta 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Köme Mahallesi'ndeki silahlı kavga sonrasında gözaltına alınan Afgan uyruklu A.B, A.M.A. ve A.S.N'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S.N. ve A.B. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Afgan uyruklu 3 kişi arasında çıkan tartışmada A.B'nin tabancayla ateş etmesi sonucu A.H. ölmüş, K.H. yaralanmıştı.

Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Şüpheli

Uşak Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

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Yatsı
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Uşak Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Mendepazarı Eczanesi
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