Uşak'ta 15. Ulubey Kanyon Kültür ve Turizm Festivali başladı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Ulubey Kanyon Kültür ve Turizm Festivali başladı.

Festivalin açılışı nedeniyle Ulubey Kanyonu'ndaki Macera Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin Türk kültürünü eserleriyle halı ve kilim üzerine işlediği desenlerle yaşattığını söyledi.

Yapılan yatırımlarla Uşak'ın turizmde de Türkiye'nin parlayan illerinden biri olacağına inandığını ifade eden Ergün, şöyle konuştu:

"Kanyonumuz dünyanın en uzun ikinci kanyonu ve bu kanyon Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle oluşturulan cam teras, macera parkı gibi alanlarla daha da tanınır hale geldi. Yerli ve yabancı misafirlerimizin ilimize olan ilgisi her geçen gün artıyor. Bu durum bizim sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerin tanıtımının iyi yapılmasıyla doğrudan orantılı. Bu festivalin sahip olduğumuz değerlerin tanıtılmasına ve turizmin canlanmasına katkı sağlayacağına inanıyorum."

Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu ise ilçenin binlerce yıldır tarihi dokusunu kaybetmeden günümüze aktaran nadir yerleşim yerlerinden olduğunu belirtti. İlçeyi her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğine dikkati çeken Koçlu, misafirleri daha iyi ağırlamak için projelerine devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Halk oyunları gösterisinin ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi. Vali Ergün ve protokol üyeleri, festival alanındaki stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in de katıldığı programın ardından Elif Buse Doğan konser verdi.