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Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

14.09.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Uşak'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen 6 aylık planlı çalışmanın ardından, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmaları için harekete geçildi.

Önceden belirlenen adreslere 19 ekip ve 70 personelin katılımıyla düzenlenen operasyona 1 helikopter de havadan destek verdi.

Adreslerde özel eğitimli narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramalarda yeşil reçeteye tabi 2 bin 320 hap, 484 gram esrar, 193 gram metamfetamin, bir miktar eroin, 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğer 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

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Gözaltı Şüpheli uyuşturucu helikopter operasyon

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