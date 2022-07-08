YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

08.07.2022 03:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

Uşak'ta akraba iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ortaköy'de daha önceden husumetli oldukları belirtilen akraba iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla ateş edildi.

Kavgada vücuduna mermilerin isabet ettiği Ertuğrul T. (49) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ertuğrul T, kurtarılamadı.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Uşak ölü

Uşak Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:50
Sabah
05:38
Öğle
13:12
İkindi
17:07
Akşam
20:37
Yatsı
22:17
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.