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Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

14.10.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 kişinin gözaltına alınmasının ardından alınan ifadeler doğrultusunda 4 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 11 Ekim'de 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı.

Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Uşak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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polis Şüpheli Uşak mahkeme operasyon

Uşak Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:42
Sabah
07:03
Öğle
12:54
İkindi
16:02
Akşam
18:34
Yatsı
19:50
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

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