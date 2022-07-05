İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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