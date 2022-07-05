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Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

05.07.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak’taki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fabrikada tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretildiği öğrenildi.

Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın

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