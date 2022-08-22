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Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

22.08.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

K.D. yönetimindeki 64 ABY 911 plakalı otomobil, Kılcan köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Y.E. idaresindeki 64 AAP 037 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ve otomobillerdeki 3 kişi ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Otomobil çarpışma yaralı

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Sabah
06:15
Öğle
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İkindi
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Akşam
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