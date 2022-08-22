Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
K.D. yönetimindeki 64 ABY 911 plakalı otomobil, Kılcan köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Y.E. idaresindeki 64 AAP 037 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ve otomobillerdeki 3 kişi ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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