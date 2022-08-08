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Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

08.08.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayan İETT otobüsü, kaldırımda bulunan elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada İETT otobüsünde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde seyir halinde olan 34 TN 2482 plakalı İETT otobüsünün kadın sürücüsü yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan İETT otobüsü kaldırımda bulunan elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken olay sırasında otobüste kimsenin bulunmadığı bildirildi.

İETT yetkilileri ve polis kaza yapan otobüste incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından hasar oluşan İETT otobüsü kaza yerinden kaldırıldı.

Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

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İstanbul Üsküdar otobüs

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