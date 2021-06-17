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  4. Usta sanatçı Adile Naşit kimdir? Adile Naşit’in gerçek adı ne? Adile Naşit ne zaman ve neden öldü?

Usta sanatçı Adile Naşit kimdir? Adile Naşit’in gerçek adı ne? Adile Naşit ne zaman ve neden öldü?

17.06.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam sinemasının en sevilen kadın sanatçılarından biri olan Adile Naşit, filmlerindeki şefkatli ve sıcak gülüşüyle herkesi kendine hayran bırakan bir isimdi. Özellikle Hababam Sınıfı serisindeki Hafize Ana rolüyle gönüllere taht kuran Adile Naşit, 1985 yılında “Yılın Annesi” seçildi. 17 Haziran tarihinde dünyaya gelen Adile Naşit, doğum gününde de unutulmadı. Yeşilçam’ın güldüren yüzü Adile Naşit kimdir?

Kendisi gibi tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit, 2 evlilik yapmıştır. İlk eşi Ziya Keskiner’in ölümünden sonra Cemal İnce ile yuva kuran Adile Naşit’in bir de oğlu vardı. Ancak Naşit, 1966 yılında 16 yaşındaki oğlunu doğum gününden bir gün önce kaybetmiştir. Yeşilçam sinemasında sıcak ve samimi şekilde canlandırdığı anne karakterleri sebebiyle, 1985 yılında “Yılın Annesi” seçilmiştir.

Adile Naşit kimdir?

Adile Naşit olarak bilinen sanatçının gerçek adı Adela Özcan’dır. Adile Naşit, 17 Haziran 1930 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit'in babası komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi de tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dır.
Adile Naşit, ilk eşi Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra 16 Eylül 1983 tarihinde Cemal İnce ile evlendi. 16 yaşındaki oğlu Ahmet'i 16 Haziran 1966 tarihinde kaybetti.
Babası öldükten sonra okulunu bırakan Naşit, 14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girdi. Halide Pişkin'in grubunda "Her şeyden Biraz" oyunu ile İstanbul turnesine çıkan Adile Naşit, sonradan Muammer Karaca'nın tiyatrosuna girdi.
1948-1951 arasında komedyen Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile birlikte kurdukları toplulukta çalıştı. Sonradan 1954'te döndüğü Muammer Karaca Tiyatrosu'nda 1960'a kadar çalıştı.
1961'de eşi Ziya Keskiner ve ağabeyi Selim Naşit Özcan ile birlikte kurdukları Naşit Tiyatrosu dağıldıktan sonra, 1963'ten 1975'e kadar "Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü" tiyatrosunda çalıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Adile Naşit Tarık Akan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
en kötü doğum günü olmalı :( doğum gününden bir gün önce evladını kaybediyorsun :(:(:( ALLAH bu acıyı düşmanıma vermesin :(:(
ne oyuncuydu bee...

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