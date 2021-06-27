Üzerinden aracın geçmesi sonucu yaralanan sokak köpeğini hayata bağladılar

SALİM TAŞ - Hatay'da üzerinden aracın geçmesi nedeniyle gözü ve kalçasından yaralanan köpek, hayvanseverlerin ameliyat ettirip bakımını üstlenmesiyle hayata tutundu.

Merkez Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi İstiklal Caddesi'nden ara sokağa dönen cip, yolda uzanan köpeğin üzerinden geçti.

Bir apartmanın güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, sürücü durmadan yoluna devam etti.

Olayın gerçekleştiği bölgede ikamet eden Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Ufuk Bayraktar, yaralandığını fark ettiği köpeği önce veteriner hekime götürdü.

Gözünden yaralandığı ve kalçasında çıkık olduğu belirlenen köpek, Bayraktar'ın tedavi için getirdiği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesinde ameliyat edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan köpek, ameliyatın ardından Bayraktar'a teslim edildi.

Ufuk Bayraktar, AA muhabirine, "Kara" adını verdikleri köpeğin ameliyatının başarılı geçtiğini söyledi.

Köpeğe iyi bir bakım gerektiğini dile getiren Bayraktar, "Kara, sokakta beslediğimiz bir canlı. Benim evimde bakma imkanım yoktu. O yüzden hayvansever arkadaşım Çiğdem Kipel Çaylaklı'ya ulaştım ve durumu aktardım. Sağ olsun bize evini açtı. Kara'ya gözü gibi bakıyor. Şimdilik durumu iyi ama gözündeki dikişler açıldıktan sonra görüp görmediğini anlayacağız. Kalçası da iyi durumda. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacak." dedi.

Bayraktar, sürücülerin bir hayvana çarptığında ne yapacaklarını bilmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Böyle bir kaza yaşandığında lütfen belediyeyi arasınlar. Belediye en kısa zamanda ekip gönderip bu canlıya müdahale etmeye çalışıyor. Daha da güzeli, canı alıp kendileri bir veterinere götürsünler. Trafik sigortaları tüm bu masraflarını da karşılıyor. Faturayla beraber sigorta şirketlerine başvurdukları zaman bu ücreti çok rahat tahsil edebilirler. Lütfen sürücü arkadaşlar daha duyarlı olsun."

Bayraktar, güvenlik kamerası görüntülerinden Kara'yı ezen aracın sürücüsünü tespit ettiklerini ve kendisinden şikayetçi olduklarını kaydetti.

- Köpeğin bakımını evinde yapıyor

"Kara"ya evinin kapısını açan hayvansever Çiğdem Kipel Çaylaklı da köpeği yeniden hayata bağlamak için elinden gelen çabayı gösterdiğini ifade etti.

Çaylaklı, evinde beslediği, ilaçlarını verdiği köpeğin pansumanını da yaptığını anlattı.

Kara'nın durumunun iyiye gittiğini ve bundan mutlu olduğunu dile getiren Çaylaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Kara'nın başına gelenler, aslında birçok hayvanın başına her gün geliyor. Bunları söylerken bile bir yerlerde bir hayvan can çekişiyor ve yardım istiyor. İnsanlardan tek şey istiyorum. Zarar vermesinler. Zaten hayvanseverler, onlara yardım etmeye yetiyor. Zarar veren olmazsa düzen bir şekilde dönüyor. Biz zarar verenlerle baş edemiyoruz. Kara, belki bir dikkatsizliğin sonucu ama bunu bilinçli yapanlar var. Bazen haberlerde görüyoruz. Ben o duyguyu algılayamıyorum."