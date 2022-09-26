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Uzman Öğretmenlik sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2022 Uzman Öğretmenlik sınavı başvurusu ekranı!

26.09.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman Öğretmenlik sınavı başvuruları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklamasında bulunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detayları merak konusu olurken birçok kişi sınavın nereden, nasıl yapılacağına dair bilgi edinmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki uzman Öğretmenlik sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte uzman Öğretmenlik sınavı başvurusu ekranı...

Uzman Öğretmenlik sınavına ilişkin detaylar merak edildi. Bilindiği üzere, uzman öğretmenlik eğitimleri 9 Eylül'de, başöğretmenlik eğitimleri ise 25 Eylül'de sona erdi. Eğitim sonrası çok sayıda öğretmen arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Peki, uzman Öğretmenlik sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Uzman Öğretmenlik sınavı başvurusu ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvurusu 26 Eylül Pazartesi günü başladı. Başvuru süreci 3 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 12 Aralık Pazartesi günü erişime açılacağı belirtildi.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Uzman öğretmenlik başvuru işlemleri MEBBİS üzerinden alınıyor.

https://mebbis.meb.gov.tr/

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
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Milli Eğitim Bakanlığı Uzman öğretmenlik eğitimi Başöğretmenlik eğitimi uzman öğretmen uzman öğretmenlik sınavı
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