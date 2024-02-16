Uzun zamandır ortalarda yoktu! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son haliyle herkesi şaşırttı! Tam 55 kilo verdi

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Gökhan Uygun gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Kurtlar Vadisi hala popülerliğini koruyor. Özet bölümleriyle de adından söz ettiren dizinin yeniden ekrana geleceği iddiası tüm hayranlarını heyecanlandırdı.



