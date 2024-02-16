Uzun zamandır ortalarda yoktu! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son haliyle herkesi şaşırttı! Tam 55 kilo verdi

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Gökhan Uygun gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Kurtlar Vadisi hala popülerliğini koruyor. Özet bölümleriyle de adından söz ettiren dizinin yeniden ekrana geleceği iddiası tüm hayranlarını heyecanlandırdı.
TAM 55 KİLO VERDİ
Bir dijital platformda yayınlanacağı konuşulan dizinin başrolünde yine Necati Şaşmaz'ın, 'Polat Alemdar' karakteriyle yer alacağı da öne sürüldü. Dizinin kadrosunda kimlerin olacağı ise merak edildi.
Dizide sempatik tavırları, kendine has tarzı ile dikkat çeken Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak son haliyle yeniden gündem oldu.
2017 yılında fazla kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı olan Güllü Erhan tam 55 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.
140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son haliyle büyük beğeni topladı.
Ünlü ismin son haline; 'Ekranda görmeyi özledik', 'Hala genç duruyorsun', 'Yıllar sana yaramış' gibi yorumlar yapıldı.