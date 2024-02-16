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  4. Uzun zamandır ortalarda yoktu! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son haliyle herkesi şaşırttı! Tam 55 kilo verdi

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son haliyle herkesi şaşırttı! Tam 55 kilo verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.02.2024 15:56 | Son Güncelleme:
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Yayınladığı dönemin reyting rekortmeni olan, tekrar bölümleri de çok izlenen Kurtlar Vadisi'nin ekranlarda dönmeye hazırlandığı iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir dijital platformda yayınlanacağı iddia edilen dizinin kadrosu da merak konusu oldu. Kurtlar Vadisi'nin sevilen ismi Güllü Erhan bu haberlerin ardından son haliyle yeniden gündeme geldi. Erhan Ufak'ı görenler çok şaşırdı.

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Gökhan Uygun gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Kurtlar Vadisi hala popülerliğini koruyor. Özet bölümleriyle de adından söz ettiren dizinin yeniden ekrana geleceği iddiası tüm hayranlarını heyecanlandırdı.

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TAM 55 KİLO VERDİ

Bir dijital platformda yayınlanacağı konuşulan dizinin başrolünde yine Necati Şaşmaz'ın, 'Polat Alemdar' karakteriyle yer alacağı da öne sürüldü. Dizinin kadrosunda kimlerin olacağı ise merak edildi.
Dizide sempatik tavırları, kendine has tarzı ile dikkat çeken Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak son haliyle yeniden gündem oldu.
2017 yılında fazla kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı olan Güllü Erhan tam 55 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.
140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son haliyle büyük beğeni topladı.
Ünlü ismin son haline; 'Ekranda görmeyi özledik', 'Hala genç duruyorsun', 'Yıllar sana yaramış' gibi yorumlar yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Erhan Ufak kurtlar vadisi sosyal medya Oktay Kaynarca
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