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Vahide Gördüm'ün kızı da oyuncuymuş! Bakın kim çıktı: Anne-kız aynı dizide...

11.08.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almış olan başarılı oyuncu Vahide Gördüm'ün kızının da kendisi gibi oyuncu olduğu ortaya çıktı. 56 yaşındaki sevilen oyuncunun başarılı oyunculuk performansının yanı sıra aile hayatı da merak ediliyordu. Gördüm'ün, ekranlarda çokça izlenen bir dizide kızı Alize Gördüm ile beraber rol aldığı ortaya çıktı. İşte Vahide Gördüm'ün kızı ve ayrıntılar...

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm, anne ve babası gibi oyunculuk yolunu seçti. Başarılı oyuncunun kızı ile benzerliği dikkat çekerken, aynı dizi rol alan ikili duyanları şaşırttı. Meğer Vahide Gördüm'ün kızı bakın kimmiş...

VAHİDE GÖRDÜM'ÜN KIZI DA OYUNCUYMUŞ!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırmış olduğu Hünkar Yaman karakteri ile gönülleri fethetmiş olan sevilen oyuncu Vahide Gördüm'ün kariyeri gibi aile hayatı ve özel yaşamı da çokça merak konusu.
Daha önce kanser hastalığı da geçirmiş olan Vahide Gördüm'ün kızının da oyuncu olduğu ortaya çıktı.
Kendisi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olmuş olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu tercih etti.

AYNI DİZİDE ROL ALDILAR!

AYNI DİZİDE ROL ALDILAR!
Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm, daha önce annesi ile aynı dizide beraber rol almıştı.
'Anne' isimi dizide birlikte rol alan anne-kız, bu bilgiyi ilk kez öğrenenleri şaşırttı.
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