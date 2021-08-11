Vahide Gördüm'ün kızı da oyuncuymuş! Bakın kim çıktı: Anne-kız aynı dizide...

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm, anne ve babası gibi oyunculuk yolunu seçti. Başarılı oyuncunun kızı ile benzerliği dikkat çekerken, aynı dizi rol alan ikili duyanları şaşırttı. Meğer Vahide Gördüm'ün kızı bakın kimmiş...

VAHİDE GÖRDÜM'ÜN KIZI DA OYUNCUYMUŞ!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırmış olduğu Hünkar Yaman karakteri ile gönülleri fethetmiş olan sevilen oyuncu Vahide Gördüm'ün kariyeri gibi aile hayatı ve özel yaşamı da çokça merak konusu.

Daha önce kanser hastalığı da geçirmiş olan Vahide Gördüm'ün kızının da oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Kendisi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olmuş olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu tercih etti.

AYNI DİZİDE ROL ALDILAR! Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm, daha önce annesi ile aynı dizide beraber rol almıştı.