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Vali kantin denetiminde tostun fiyatını yüksek içindeki peynir dilimlerini de ince buldu

27.09.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali kantin denetiminde tostun fiyatını yüksek içindeki peynir dilimlerini de ince buldu

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bir okulun kantin denetiminde tostun fiyatını yüksek, ekmeğin içine konulan kaşar peyniri dilimlerini ise ince buldu.

Dağlı, beraberindeki ekiple, yeni eğitim öğretim döneminde ilk denetimi Atakum Anadolu Lisesinin kantininde gerçekleştirdi.

Denetim sırasında, tost ekmeklerinin içine konulan kaşar peyniri dilemlerini ince bulan Dağlı, kantini işletenlere, "Sen kendi çocuklarına bunu yedirir misin?" diye sordu.

Öğrencilerin sağlıklı ve doyurucu gıdalar yiyebilmesi gerektiğini ifade eden Vali Dağlı, kaşar peynirinin daha kalın dilimlenmesini isteyerek fiyatların da makul seviyelerde olması gerektiğini vurguladı.

Denetim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için il genelinde denetimlerin başladığını söyledi.

Denetimlerin 10 ekiple il merkezinde sürdüğünü vurgulayan Dağlı, "İlçelerimizin tamamında da aynı denetimler devam edecek. Okul gıdası anlamında satılan tüm gıdalara bakılıyor. Okullarımızın kantinlerinde her ürünün satılmaması gerekiyor, buna bakılıyor. Satılan ürünler hijyene uygun mu, sağlıklı mı? Buna bakılıyor." dedi.

- Denetimler habersiz yapılıyor

Kantinlerde fiyatların da denetlendiğini dile getiren Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Fiyatları afaki mi yoksa makul, mantıklı fiyatlar mı? Bunların tamamına bakıyoruz ve 10 ekip oluşturduk. Milli Eğitim Müdürümüzün başkanlığında Sağlık Müdürlüğümüz, Tarım Müdürlüğü ve Ticaret Müdürlüğümüzden 10 ekibimiz bugün itibarıyla çalışmalara başladılar. Her an her okulda olabilirler. Çünkü bu habersiz bir denetim. İlçelerimizde de bu denetimler devam edecek. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerinde. Hem sağlığı, hem de makul fiyattan gıdaya, okul kantinlerinde satılan ürünlere ulaşması bizim için önemli. Bu manada bugün bu çalışmaya başladık."

Veli ve öğrencilerin fahiş fiyatlar konusunda şikayette bulunabileceklerini de hatırlatan Dağlı, "Kendi çocuğumuza yedirmediğimiz gerek gramaj olarak gerek hijyen olarak hiçbir şeyi okullardaki çocuklarımıza yedirmeyeceğiz ve bunu kantincilerimize dikte edeceğiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tüm denetimler habersiz bir şekilde devam edecek." diye konuştu.

Denetimlere, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ve ekipler katıldı.

Vali kantin denetiminde tostun fiyatını yüksek içindeki peynir dilimlerini de ince buldu

Vali kantin denetiminde tostun fiyatını yüksek içindeki peynir dilimlerini de ince buldu

Vali kantin denetiminde tostun fiyatını yüksek içindeki peynir dilimlerini de ince buldu

Vali kantin denetiminde tostun fiyatını yüksek içindeki peynir dilimlerini de ince buldu

Vali kantin denetiminde tostun fiyatını yüksek içindeki peynir dilimlerini de ince buldu

Vali kantin denetiminde tostun fiyatını yüksek içindeki peynir dilimlerini de ince buldu

Vali kantin denetiminde tostun fiyatını yüksek içindeki peynir dilimlerini de ince buldu

Vali kantin denetiminde tostun fiyatını yüksek içindeki peynir dilimlerini de ince buldu

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Anahtar Kelimeler:
Vali Samsun okul denetim kantin

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