Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği için hazırlıklar tamamlandı

TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Van Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılmak isteyenler Edremit ilçesine gelmeye başladı.

Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısında bulunan Fidanlık Parkı'ndaki etkinlik, TÜBİTAK’ın koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla düzenleniyor.

Etkinliğin düzenlendiği alanda çadırlar kuruldu, açılan stantları ziyaret eden katılımcılar, astronomi, uzay ve teknoloji konularında görevliler tarafından bilgilendirildi.

Çocuklar da atölye çalışmalarına katılarak maket yaptı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AA muhabirine, Van'da Gökyüzü Gözlem Şenliği'ni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TÜBİTAK'ın 1998 yılından bu yana Gökyüzü Gözlem Şenliği'ni Antalya'da düzenlediğini anlatan Mandal, "İlk kez 2021 yılında Diyarbakır'da gerçekleştirdik ve orada gördük ki esasında bu sadece Türkiye'de belli yerlerde değil Türkiye'nin bir çok yerinde gök bilimcimiz, bilim insanımız, gençlerimiz, çocuklarımız bu konuda çok heyecanlı. O yüzden bunu yaygınlaştırma noktasında bir irade kullanıldı. Bu kapsamda bu yıl Antalya, Diyarbakır Zerzevan'dan sonra ilk kez Van'dayız. 22 Temmuz'da da ilk kez yine Erzurum'da olacağız." dedi.

İnsanların gök bilimine olan heyecanını, sadece kitaplardan televizyonlardan gördükleriyle değil, burada konunun uzmanlarından deneyimlemelerini istediklerini belirten Mandal, şöyle devam etti:

"Bugün başlıyoruz. Akşam Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve Valimizin katılımıyla açılış gerçekleşecek. Arkasından güzel teknolojik seminerler düzenlenecek. Akşam 20.30'dan sonrada sabah 04.00'de kadar gözlem yapacağız. 30 teleskobumuz var. Gök cisimlerine, Ay'a, uydulara bakacağız. Bunları sabaha kadar gözlemleyeceğiz. Gündüz de eğitimlerimiz var. Ayrıca atölye çalışmaları devam edecek. Bu etkinliğimize kısa sürede 2 bin başvuru oldu. Biz bunların arasında mekanımızın el verdiği ölçüde 600 kişiyi davet ettik. Tüm Türkiye'den gelen misafirlerimizle birlikte güzel, doya doya 3 gün boyunca bu etkinlik gerçekleşecek. Yarın öğleden sonra tüm Van halkımızı bekliyoruz. Yarın gece gözlemlerimizi Van'daki tüm vatandaşlarımızla birlikte yapacağız inşallah."

Etkinlik, 5 Temmuz'da sona erecek.