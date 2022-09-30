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Van Gölü'nün zemininden 550 bin metreküp dip çamuru temizlendi

30.09.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü'nün zemininden 550 bin metreküp dip çamuru temizlendi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmayla Van Gölü'nün zemininden 550 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu amaçla, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda sürdürülen çalışmada bugüne kadar 550 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi sahilinde 27 iş makinesi ve 40 personelle yürütülen çalışmalarda, birinci etabın sonuna gelindi, diğer etaplar için dolgu işlemleri başlatıldı.

Van Gölü'nün zemininden 550 bin metreküp dip çamuru temizlendi

Van Gölü'nün zemininden 550 bin metreküp dip çamuru temizlendi

Van Gölü'nün zemininden 550 bin metreküp dip çamuru temizlendi

Van Gölü'nün zemininden 550 bin metreküp dip çamuru temizlendi

Van Gölü'nün zemininden 550 bin metreküp dip çamuru temizlendi

Van Gölü'nün zemininden 550 bin metreküp dip çamuru temizlendi

Van Gölü'nün zemininden 550 bin metreküp dip çamuru temizlendi

Van Gölü'nün zemininden 550 bin metreküp dip çamuru temizlendi

Van Gölü'nün zemininden 550 bin metreküp dip çamuru temizlendi

Van Gölü'nün zemininden 550 bin metreküp dip çamuru temizlendi

Van Gölü'nün zemininden 550 bin metreküp dip çamuru temizlendi

Van Gölü'nün zemininden 550 bin metreküp dip çamuru temizlendi

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