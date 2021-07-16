Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Van'da Hal Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Caddesi'nden Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda şehitler için dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların görsellerinin paylaşıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'la ilgili konuşmasının dinletildiği programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, hain darbe girişimini asla unutmayacaklarını belirtti.

Milletin iradesine el koymak isteyenlerin amacına ulaşamadığını hatırlatan Bilmez, milletin tüm dünyaya elinde şanlı bayrağıyla demokrasiye sahip çıktığını gösterdiğini ifade etti.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde hain darbe girişiminin bertaraf edildiğini söyledi.

Milletin hainler karşısında dimdik durduğunu anımsatan Kartal, şanlı zafer sayesinde hainlerin heveslerinin kursaklarında kaldığını aktardı.

Tiyatro, müzik dinletisi ve semazen gösterileriyle devam eden programın ardından camilerde sela okundu.

- Bitlis

Bitlis'te 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izletildi.

Programda konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, hain darbe girişimini kınadı.

Bugün tüm Türkiye'de coşkuyla, gururla söylenen ve bestesi millete ait olan özgürlük türkülerinin 15 Temmuz gecesinde silinmemek üzere tarihe altın harflerle yazıldığını belirten Çağatay, "Artık 15 Temmuz bir destandır, yeni bir diriliş tarihidir, yeni bir kıyam tarihidir. Artık bundan sonra bu millete hiç kimse ders veremeyecektir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da "15 Temmuz kesinlikle Türkiye'nin işgal edilmesiydi. Yani 15 Temmuz gecesi Türkiye işgal edilmek için planlanmıştı ama hamdolsun bu milletin onurlu duruşu, imanlı duruşu o günkü işgali bertaraf etti." dedi.

Etkinliğin ardından ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüşe geçen kalabalık hain darbe girişimini kınadı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

- Hakkari

Hakkari'de de Valilik binası önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sela ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'la ilgili konuşmasının dinletildiği programda, darbe girişimine ilişkin sinevizyon gösterimi sunuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da milli irade, demokrasi, hukuk devleti ve halkın birliğinin hedef alındığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından devletin uçakları, tankları ve silahları ile milletin vatansız, bayraksız, devletsiz bırakma niyetiyle hain bir girişimde bulunulduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Yapılan bu hain girişim, milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olmuştur. O gece, aziz milletimiz kendi silahını yine kendi milletine doğrultan ihanet içerisindeki bu hainlere karşı göğsünü siper ederek, tankların önüne çıkarak, ardında şanlı tarihine yakışır yeni kahramanlık destanları yazdırmak suretiyle onurlu bir direniş göstermiştir. Milletimiz, bin yıl önce Malazgirt'te 'vatan' diye kabul ettiği bu coğrafyayı sadece yaşam alanı olarak görmediğini özellikle istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir."

Programa, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde de düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz'da şehit düşenler için dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu.

Hain darbe girişiminin kınandığı ilçelerde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

- Muş

Muş'ta da Belediye Meydanı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz ile ilgili konuşmasının izlendiği meydanda, farklı alanlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Vali İlker Gündüzöz, programda yaptığı konuşmada, vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde hainlere karşı meydanlarda toplandığını ifade etti.

Gündüzöz, "Bu memleketin zor zamanlarda her zaman milletin ferasetiyle bir araya gelip zoru kolay kılma gibi bir özelliği var. Bu dünyada başka bir millette yok. Onun için topu tüfeği olmadığı, en fakir olduğu günde bile şu şanlı bayrağı, bu millet yere indirmemiştir, ezanları bu gök kubbede susturmamıştır." diye konuştu.

Program kentteki tüm camilerde sela okunmasıyla sona erdi.