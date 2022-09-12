YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" başladı

Van'da "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" başladı

12.09.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" başladı

"Van Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" 3 ülkeden ve birçok ilden 60 sporcunun katılımıyla Van'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen turnuvanın açılış programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin genç nüfusu fazla bir ülke olduğunu söyledi.

Gençlerin spora yetkinliklerinin, yeteneklerinin fazla olduğunu belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak son 10 yılda sporun tabana yayılması noktasında Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatları ile her yerde her zaman tenis oynanması adına yaptığımız projelerde bugün yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha birlikte yaşayarak görüyoruz. Turnuvanın düzenlenmesine sağladıkları imkanlardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Van Valiliğine teşekkür ediyorum. Söz veriyoruz ki bundan sonra Van'da faaliyetlerimiz hiç eksilmeyecek. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bu tesislerin değerlendirilmesi noktasında her zaman var olacağız. Biz bir turnuva ile bir şampiyon yetiştirmeyi hedeflemiyoruz. Biz bir turnuva ile aslında gittiğimiz her yerde ilimizin özelliklerini ortaya çıkarabilmek için projeler üretiyoruz."

Van'da "Akdamar Cup" turnuvası düzenlediklerini anlatan Durmuş, "Daha öncesinde Ağrı Dağı Cup, Ergan Cup, Iğdır Kayısı Cup, Şanlıurfa Göbekli Tepe Cup ve Manisa'nın Demirci ilçesinde Akıncılar Cup turnuvası yaptık. İllerin tanıtımında spor turizminin de çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu turnuva vesilesiyle ilk kez Van'a gelen arkadaşlarımız vardır." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ise turnuvanın Van'da düzenlenmesinden dolayı Durmuş'a teşekkür ederek, kentte bu tür etkinliklerin daha çok yapılacağı müjdesini verdi.

Kazakistan, İran, Rusya'nın yanı sıra birçok ilden 60 tenisçinin mücadele edeceği turnuva 18 Eylül'de sona erecek.

Van'da "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" başladı

Van'da "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" başladı

Van'da "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" başladı

Van'da "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" başladı

Van'da "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" başladı

Van'da "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" başladı

Van'da "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" başladı

Van'da "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" başladı

Van'da "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" başladı

Van'da "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" başladı

Van'da "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" başladı

Van'da "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Van türkiye tenis federasyonu

Van Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:15
Sabah
05:38
Öğle
12:08
İkindi
15:41
Akşam
18:28
Yatsı
19:46

Van Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Pazartesi

Şefkat Eczanesi
Ipekyolu
İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Şura Eczanesi
Tusba
Merve Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.