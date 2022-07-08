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Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

08.07.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 316 operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda silah, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Terörle mücadele harekatı kapsamında geçen ay gerçekleştirilen 316 operasyonda, zagros keskin nişancı tüfeği, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar silahı, PK makineli tüfek, İtalyan tipi antipersonel mayın, 10 kilogram amonyum nitrat, RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı, havan mühimmatı, 2 el bombası, 2 roketatar sevk fişeği, çeşitli ebatlarda 742 fişek, 133 tüp, 11 şarjör, 24 EYP düzeneği için hazırlanmış pil bloğu, jeneratör, 3 akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, "6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet", "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek" ve "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında adli işlem yapılan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

- Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 316 operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

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Van jandarma operasyon

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