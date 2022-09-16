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Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

16.09.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması başlatıldı

Van-Hakkari kara yolunda inşaat çalışmaları süren tünelde meydana gelen göçüğün altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tünelin bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Tünelde çalışma yürüten işçilerden bazıları göçüğün altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Enkaz altından kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı Cemil Diyapoğlu, tünelde çalışma esnasında göçük meydana geldiğini söyledi.

Arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken düşen toprak ve taşların altında kaldığını belirten Diyapoğlu, kendisini kurtaranlara teşekkür etti.

Göçük altında kalan işçilerin kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

- Göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması başlatıldı

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

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Hakkari Van Göçük tünel

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