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Van'da Kızılay gönüllülerinden çocuklara atlı karınca sürprizi

21.07.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da Kızılay gönüllülerinden çocuklara atlı karınca sürprizi

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay gönüllüleri, mahallelere götürdükleri atlı karıncayla çocuklara bayram sürprizi yaptı.

Çocukların yüzünü güldürmek, eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlamak isteyen gönüllüler, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Ovapınar Mahallesi'nde etkinlik düzenledi.

Muradiye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği etkinlik kapsamında Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri, mahalleye götürdükleri atlı karıncayla çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Gönüllüler, çocuklara pamuk şeker ve çikolata dağıttı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, "Çocuklarımızın Hayallerine Dokunuyoruz" projesi kapsamında Ovapınar Mahallesi'nde çocukların mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.

Çocukların kısıtlamalardan dolayı bayramları bayram tadında yaşayamadıklarını belirten Zorlu, "Çocuklarımızın sosyalleşmesi ve bayramın sevincini yaşayabilmeleri amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda ilk kez çocuklarımızı atlı karınca ile buluşturduk." dedi.

Türk Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay ise çocukların etkinlik sayesinde güzel bir gün geçirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çocukların mutluluğu ve yüzlerindeki gülümseme her şeye bedeldi. Çocuklarımız pandemi nedeniyle uzun süre evden çıkamadı ve bayramların coşkusunu yaşayamadı. Bu nedenle böyle bir etkinlik düzenledik. Sevinçlerine ortak olduk. Güzel ve anlamlı bir çalışma oldu. Paydaşlarımız olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemize çok teşekkür ediyoruz."

Çocuklar da etkinliği düzenleyen Kızılay gönüllülerine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

Van'da Kızılay gönüllülerinden çocuklara atlı karınca sürprizi

Van'da Kızılay gönüllülerinden çocuklara atlı karınca sürprizi

Van'da Kızılay gönüllülerinden çocuklara atlı karınca sürprizi

Van'da Kızılay gönüllülerinden çocuklara atlı karınca sürprizi

Van'da Kızılay gönüllülerinden çocuklara atlı karınca sürprizi

Van'da Kızılay gönüllülerinden çocuklara atlı karınca sürprizi

Van'da Kızılay gönüllülerinden çocuklara atlı karınca sürprizi

Van'da Kızılay gönüllülerinden çocuklara atlı karınca sürprizi

Van'da Kızılay gönüllülerinden çocuklara atlı karınca sürprizi

Van'da Kızılay gönüllülerinden çocuklara atlı karınca sürprizi

Van'da Kızılay gönüllülerinden çocuklara atlı karınca sürprizi

Van'da Kızılay gönüllülerinden çocuklara atlı karınca sürprizi
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