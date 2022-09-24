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Ve TFF noktayı koydu! "Yusuf Demir..."

24.09.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın Avustuya Wien'den kadrosuna kattığı ve yerli statüsünde oynatmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği Yusuf Demir için Sarı-Kırmızılı yönetime TFF'den kötü haber geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada "İmkansız" derken, Tolunay Kafkas'ta konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray forması giyen ve Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Türk statüsünde oynatmak için çabaladığı Yusuf Demir'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: "İMKAN GÖZÜKMÜYOR"

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Faroe Adaları maçı için Danimarka'ya giden Milli Takım kafilesinde yer alan TFF Başkanı Büyükekşi, "Yusuf Demir biliyorsunuz 4 defa Avusturya Milli Takımı'nda oynadığı için Türk Milli Takımı'nda oynayamıyor. FIFA kurallarına göre de Türk Milli Takımı'nda oynayabilmesi için herhangi bir imkan gözükmüyor şuan" diye konuştu.

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TOLUNAY KAFKAS: BİZİM DERDİMİZ...

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Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da, Gürcistan maçı öncesi basın mensuplarına açıklama yaparken, Yusuf Demir için gelen soruya, "Yusuf Demir için açıklamaları yaptık. Kendi adıma kötü niyetli açıklamalar değil bunlar. Dursun Bey'in ve federasyon başkanımızın arasında olan bir konuya döndü. Bizim derdimiz hiç kimseyi kaybetmek veya suçlamak, savunmak değil. Herkesi milli takıma kazandırmak işimiz, eğer bunun bir prosedürü varsa, federasyon başkanımız, yönetim kurulumuz ve Galatasaray çözer." şeklinde cevap verdi.

YUSUF DEMİR FOTOĞRAFLARI

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