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  4. Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi

Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi

01.05.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'daki hayır çarşısında, Büyükşehir Belediyesince sağlanan ve hayırseverlerin de bağışladığı ev eşyasından konfeksiyona çeşitli ürünler yer alıyor - Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Sağ elin verdiğini sol el bilmez' anlayışıyla hareket edip yardım yapıyoruz"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, "Büyükşehir Belediyesi Hayır Çarşısı" ile ramazanda da gıda ve eşya yardımıyla vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in "Sosyal Belediyecilik" projesi kapsamında 5 yıl önce Gülahmet semtinde ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerinin karşılanması için kurulan hayır çarşısında, bir kısmı belediye bütçesinden alınan, bir kısmı ise hayırseverlerce bağışlanan ev eşyaları ve konfeksiyon ürünleri yer alıyor.

Çarşıya gelen ihtiyaç sahipleri ile çeşitli nedenlerle ev eşyası zarar gören vatandaşlar, durumları yetkililerce araştırılıp, tespit edildikten sonra ihtiyaçlarını alma imkanı buluyor.

Ramazanda 10 bini aşkın aileye gıda, 2 binin üzerinde aileye ise ekmek yardımı yapan Büyükşehir Belediyesi, çarşı aracılığıyla da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamalarına imkan sunuyor.

Tüm yardımların kayıt altına alındığı çarşı, veren el ile alan el arasında "köprü" oluyor.

- "Sağ elin verdiğini sol el bilmez' anlayışıyla hareket edip yardım yapıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, Erzurum'da belediye olarak altyapı ve üstyapı, kentsel dönüşüm, ağaçlandırma, imar gibi çalışmaların yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de ağırlık verdiklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Sekmen, "Belediye olarak bütçemizin belli kısmını ekmek, gıda, giysi, okul, barınma, ev tamiri, kanepe, koltuk, buzdolabı, çamaşır makinesi, ocak ve buzdolabı gibi sosyal yardımlara ayırıyoruz. Hamdolsun ülkemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu hizmetten istifade ediyor. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir medeniyetin mensubiyeti gereği ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyoruz." dedi.

Sekmen, ramazanda da yardıma ihtiyacı olduğunu belirtenleri araştırıp hayır çarşısında ev eşyasından giysiye ve beyaz eşyaya kadar taleplerini karşıladıklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi hastalara tıbbi malzeme ve gerekli yardımlar da sağladıklarını dile getiren Sekmen, şunları kaydetti:

"Devletimiz geçen yıl Erzurum'a 690 milyon lira yardım gönderdi. Bunun için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlarımıza teşekkürü borç bilirim. İstiyoruz ki aç kimse kalmasın, insanımız sıcak yuvada bulunsun. Sağ elin verdiğini sol el bilmez anlayışıyla hareket edip, insanımızı incitmeden yardım yapıyoruz."

Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi

- Erzurum'daki hayır çarşısında, Büyükşehir Belediyesince sağlanan ve hayırseverlerin de bağışladığı ev eşyasından konfeksiyona çeşitli ürünler yer alıyor - Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Sağ elin verdiğini sol el bilmez' anlayışıyla hareke

Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi

Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi

Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi

Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi

Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi

Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi

Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi

Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi

Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi

Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi

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