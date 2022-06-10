Vestel çalışanları, antik kentte çevre temizliği yaptı

MANİSA (AA) - Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Vestel'in beyaz eşya fabrikasında çalışan 60 gönüllü, Aigai Antik Kenti'nde çevre temizliği yaptı.

Yuntdağıköseler Mahallesi'ndeki antik kentteki etkinlikte, Vestel çalışanlarına Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin de eşlik etti.

Kazı çalışmaları hakkında bilgi alan gönüllüler, bir yandan da çevredeki atıkları topladı.

Doç. Dr. Sezgin, AA muhabirine, ekip olarak yeni kazı sezonuna hazırlandıklarını belirtti.

Kazı çalışmaları öncesinde her zaman çevre temizliği yaptıklarını dile getiren Sezgin, "Vestel'den gelen gönüllülere çok teşekkür ediyorum. Bize yardımcı oldular. Çok önemli bir sosyal sorumluluk, farkındalık yaratıldı." dedi.

Vestel Ar-Ge Müdürü Andaç Pamuk ise kurum çalışanları olarak "Vestel Kıvılcımları" adını verdikleri bir grup kurduklarını ve çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.