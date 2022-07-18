Victor Espinola, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Ünlü arp sanatçısı Victor Espinola, Antalya’nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda konser verdi.

Dolapdere Big Gang grubuyla sahne alan Espinola, performansıyla dinleyenlerini etkiledi. Aspendos'ta solist Duygu Tarhan da beğenilen parçalarını seslendirdi.

Konser sonunda müzikseverler, Espinola ve Dolapdere Big Gang grubu solisti Duygu Tarhan’ı ayakta alkışladı.

Espinola, konser öncesi AA muhabirine, Dolapdere Big Bang grubu ile bir araya gelmenin kendisi için çok keyifli olduğunu söyledi.

Daha önce İzmir ve İstanbul'da konser verdiğini, Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Espinola, ilgilerinden dolayı müzikseverlere teşekkür etti.

Dolapdere Big Gang kurucusu ve şefi Gökay Süngü ise, tarihi bir atmosferde konser vermenin kendileri için çok keyifli olduğunu aktardı.

Kendi grubuna özgü müzikleriyle Espinola'yı bir araya getirerek halkı keyif verici bir konserle buluşturduklarını belirten Süngü, Espinola ile konserlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.