YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Victor Espinola, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Victor Espinola, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

18.07.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Victor Espinola, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Ünlü arp sanatçısı Victor Espinola, Antalya’nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda konser verdi.

Dolapdere Big Gang grubuyla sahne alan Espinola, performansıyla dinleyenlerini etkiledi. Aspendos'ta solist Duygu Tarhan da beğenilen parçalarını seslendirdi.

Konser sonunda müzikseverler, Espinola ve Dolapdere Big Gang grubu solisti Duygu Tarhan’ı ayakta alkışladı.

Espinola, konser öncesi AA muhabirine, Dolapdere Big Bang grubu ile bir araya gelmenin kendisi için çok keyifli olduğunu söyledi.

Daha önce İzmir ve İstanbul'da konser verdiğini, Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Espinola, ilgilerinden dolayı müzikseverlere teşekkür etti.

Dolapdere Big Gang kurucusu ve şefi Gökay Süngü ise, tarihi bir atmosferde konser vermenin kendileri için çok keyifli olduğunu aktardı.

Kendi grubuna özgü müzikleriyle Espinola'yı bir araya getirerek halkı keyif verici bir konserle buluşturduklarını belirten Süngü, Espinola ile konserlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Victor Espinola, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Victor Espinola, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Victor Espinola, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Victor Espinola, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Victor Espinola, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Victor Espinola, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Victor Espinola, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Victor Espinola, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Victor Espinola, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Victor Espinola, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Victor Espinola, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Victor Espinola, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

Antalya Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:45
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:22
Yatsı
21:55
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.