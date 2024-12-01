Osimhen ve Barış Alper ceza sahasında yerde kaldı! Hakem Oğuzhan Çakır 'devam' dedi... Galatasaraylı futbolcular adeta çıldırdı! "Bu sezon bu lig bitmez..."

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Galatasaray, taraftarı önünde Eyüpspor'u konuk etti.

RAMS Park'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hakem Oğuzhan Çakır'ın Galatasaray lehine vermediği penaltı, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

İLK YARIDA GOLLER KARIŞIKLI

Maçın henüz 13. dakikasında Eyüpspor, Halil Akbunar'ın asistinde Emre Akbaba'nın boş kaleye dokunarak attığı golle 1-0 öne geçti. Bu skorun ardından birçok gol pozisyonunu değerlendiremeyen Galatasaray, ilk yarının son anlarında Barış Alper Yılmaz'ın golüyle durumu eşitledi ve devre arasına 1-1'lik skorla gidildi.

ÖNCE OSIMHEN SONRA BARIŞ ALPER YILMAZ

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Victor Osimhen, Eyüpspor ceza sahasında yerde kaldı ve gözler hakem Oğuzhan Çakır'a döndü.

Nijeryalının penaltı beklediği pozisyondan seken topla birlikte atağı sürdüren Barış Alper Yılmaz da girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Tribünlerin şiddetli tepki gösterdiği karşılaşmanın hakemi Oğzuhan Çakır devam kararı verdi.

İTİRAZ ETTİLER

Bu pozisyonun ardından hakem Oğuzhan Çakır'ın devam kararı ve Davinson Sanchez'e gösterdiği sarı kart, Galatasaraylı futbolcuları adeta çileden çıkardı. Sarı-kırmızılı oyuncular, kararın ardından kısa sürede hakemin etrafında toplanarak yoğun itirazlarda bulundu.

Öte yandan, bu pozisyon kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem haline geldi.