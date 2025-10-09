Victor Osimhen, transferiyle ilgili polise ifade verdi! "Hiçbir şey bilmiyordum, kafam futbolda değildi"

"BABAMIN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN LILLE VE MENAJERİME ÇOK KIZGINDIM"

"Babamın ölümünün ardından Lille ve menajerime çok kızgındım. Çünkü babamı ölmeden önce görememiştim. Hatta bana, babamın ölümünden bir gün sonra Napoli'ye gitmem gerektiğini söylediler. Lille başkanına saygımdan Napoli'ye gittim ama hiçbir şey imzalamayacaktım. Önce teknik direktör ile görüştüm ve bana projeyi anlattı. Ertesi gün Capri'de De Laurentiis ile görüştüm. Bana şehir ve kulüpten bahsetti ama Giuntoli (Cristiano Giuntoli - O dönem Napoli Sportif Direktörü) ile ne konuştuklarını anlamadım çünkü İtalyanca konuşuyorlardı. Bana sözleşmeyi görüp görmediğimi sordular ama ben hiçbir şey anlamamıştım."