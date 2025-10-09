SPOR

Victor Osimhen, transferiyle ilgili polise ifade verdi! "Hiçbir şey bilmiyordum, kafam futbolda değildi"

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, 2020 yılında Lille'den Napoli'ye transferiyle ilgili başlatılan soruşturma için ifade verdi. Osimhen'in sözleri polis tutanaklarında yer aldı ve basınla paylaşıldı.

Victor Osimhen, transferiyle ilgili polise ifade verdi! "Hiçbir şey bilmiyordum, kafam futbolda değildi"
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın tartışmasız en önemli yıldızı olan Victor Osimhen, Lille'den Napoli'ye transfer oluş süreciyle ilgili devam eden soruşturma için ifade verdi. İşte Osimhen'in sözleri...

"O DÖNEM KAFAM FUTBOLDA DEĞİLDİ"

Victor Osimhen, transferiyle ilgili polise ifade verdi! "Hiçbir şey bilmiyordum, kafam futbolda değildi" G1

"Önceki menajerim (Jean Gerard) bana Napoli'nin ciddi bir ilgisi olduğunu söylemişti. Ama sadece transferimle o ilgileniyordu, babamın sağlık durumuyla değil. O dönemde kafam futbolda değildi, sadece babamın durumunu öğrenmek istiyordum."

"HİÇBİR ŞEY BİLMİYORDUM"

Victor Osimhen, transferiyle ilgili polise ifade verdi! "Hiçbir şey bilmiyordum, kafam futbolda değildi" G2

"Gerard beni Nice'te buluşmak için aradı. Orada Luis Campos (O dönem Lille'in sportif direktörü) ve Lille'nin başkanı Gerard Lopez de vardı. Bana Napoli'ye transfer olmam gerektiğini, genel bir anlaşmanın yapıldığını ve pandemiden dolayı bunun Lille için iyi bir fırsat olduğunu söylediler. Ama ben hiçbir şey bilmiyordum."

"BABAMIN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN LILLE VE MENAJERİME ÇOK KIZGINDIM"

Victor Osimhen, transferiyle ilgili polise ifade verdi! "Hiçbir şey bilmiyordum, kafam futbolda değildi" G3

"Babamın ölümünün ardından Lille ve menajerime çok kızgındım. Çünkü babamı ölmeden önce görememiştim. Hatta bana, babamın ölümünden bir gün sonra Napoli'ye gitmem gerektiğini söylediler. Lille başkanına saygımdan Napoli'ye gittim ama hiçbir şey imzalamayacaktım. Önce teknik direktör ile görüştüm ve bana projeyi anlattı. Ertesi gün Capri'de De Laurentiis ile görüştüm. Bana şehir ve kulüpten bahsetti ama Giuntoli (Cristiano Giuntoli - O dönem Napoli Sportif Direktörü) ile ne konuştuklarını anlamadım çünkü İtalyanca konuşuyorlardı. Bana sözleşmeyi görüp görmediğimi sordular ama ben hiçbir şey anlamamıştım."

"OTELE DÖNDÜM VE ANLAŞMA KAĞIDINI GÖRDÜM"

Victor Osimhen, transferiyle ilgili polise ifade verdi! "Hiçbir şey bilmiyordum, kafam futbolda değildi" G4

"Otele döndüğümde menajerimden sözleşme taslağını istedim. O da bana sözleşmenin olmadığını söyledi. Başkanın aksini söylediği için şaşırdım. Sonunda bana Napoli ile yapılan sözde bir anlaşma kağıdı gösterdi. Sinirlendim ve Fransa'ya dönmek istedim."

"O MENAJERLE İLİŞKİMİ KESMEYE KARAR VERDİM"

Victor Osimhen, transferiyle ilgili polise ifade verdi! "Hiçbir şey bilmiyordum, kafam futbolda değildi" G5

"Lopez'den bir hafta izin istedim ve Paris'e gittim. Sonra Lille'e döndüğümde, o menajerle ilişkimi kesmeye karar verdim."

