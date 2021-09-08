Vin Diesel'in eski halinden eser yok!

Amerikalı aktör Vin Diesel, sevgilisi Paloma Jimenez ve çocuklarıyla birlikte çıktığı İtalya tatilinde objektiflere yansıdı.
HIZLI VE GÖBEKLİ
Ailesi ve arkadaş grubuyla mavi turda görüntülenen Diesel, önemli rollerinden birini üstlendiği "Avatar" filmindeki rol arkadaşı Zoe Saldana ve eşi Marco Pereggio'yu da ağırlamayı ihmal etmedi.
Portofino'da lüks teknesiyle açılan grup, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
Hayranlarının hafızasında fit görüntüsü ve kaslarıyla yer edinen ünlü oyuncunun aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.
Vin Diesel'in göbekli görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.
Hayranları Diesel'in son hali ile ilgili esprili yorumlarda bulundu. Bir kullanıcı, "Hep onun gibi bir bedenim olsun isterdim. Sonunda oldu." derken, diğer bir takipçisi ise "Hızlı ve göbekli!" yorumunu yaptı.
Okuyucu Yorumları 1 yorum