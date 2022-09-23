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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

23.09.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Develi Belediyespor: 0

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışçıoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Melih Sıratça, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Orçun Ergun, Aykut Acar, Yasin Aydın)

Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Ian, İbrahim Emet, Yusuf Eken, Grozdanov, Ahmet Samet Baltacı (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan, Furkan Gök, Abdullah Çam)

Setler: 25-22, 25-22, 25-22

Süre: 90 dakika (29, 31, 30)

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

C Grubu'nda yarın saat 15.00'te Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Galatasaray HDI Sigorta, saat 17.30'da Develi Belediyespor-Cizre Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

- Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Develi Belediyespor: 0

Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor

Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor

Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor

Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor

Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor

Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor

Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor

Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor

Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor

Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor

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