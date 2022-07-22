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Voleybol: Hazırlık maçı

22.07.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye: 3 - Estonya: 1

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası hazırlıkları kapsamında yaptığı maçta Estonya'yı 3-1 mağlup etti.

Güney Kore'nin ev sahipliğinde 28-31 Temmuz'da düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren "Filenin Efeleri", özel müsabakada Estonya ile karşılaştı.

Milliler, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 25-17, 27-25, 25-19 ve 23-25'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı.

Voleybol: Hazırlık maçı

- Türkiye: 3 - Estonya: 1

Türkiye - Estonya

Türkiye - Estonya

Türkiye - Estonya

Türkiye - Estonya

Türkiye - Estonya

Türkiye - Estonya

Türkiye - Estonya

Türkiye - Estonya

Türkiye - Estonya

Türkiye - Estonya

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