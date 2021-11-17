Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Erko Varblane (Estonya), Bjorn Willems (Belçika)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı)
OK Gacko: Buha, Soknic, Vitkovic, Kosutic, Popovic, Zubac (Boljanovic, Manojlovic)
Setler: 25-14, 25-18, 25-17
Süre: 69 dakika (22, 25, 22)
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında ağırladığı Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko'yu 3-0 yendi.
Eşleşmenin rövanşı, 24 Kasım Çarşamba günü Bosna Hersek'te oynanacak.
- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - OK Gacko: 0
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz