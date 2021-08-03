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Voleybolcu Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında ve nereli?

03.08.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda gururumuz olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarih yazmaya devam ediyor. Takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sempatik hareketleri ve performansıyla öne çıkan Ebrar Karakurt’un kim olduğu ise merak ediliyor. Erken yaşta spora ilgi duymaya başlayan Karakurt, genç yaşına rağmen takımın yıldızları arasında yer alıyor. Peki, Ebrar Karakurt kimdir?

A Milli Voleybol Takımı’nın yıldızları arasında öne çıkan Ebrar Karakurt, Tokyo 2020 Olimpiyatları sonrasında sosyal medyanın gündemine oturdu. Sempatik tavırları ve oyun performansı ile dikkat çeken Ebrar Karakurt, 21 yaşında olmasına rağmen A Milli Voleybol Takımımızın en iyileri arasında yer alıyor. Peki Ebrar Karakurt kimdir? İşte Ebrar Karakurt’un kariyeri ve hayatı…

Ebrar Karakurt kimdir?

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 yılında Balıkesir’de doğdu.
Karakurt, voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.
U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.
2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.
Ebrar Karakurt, 2021 yılı itibarıyla Türkiye kadın milli voleybol takımı ve İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'nın oyuncusu olarak görev alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
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