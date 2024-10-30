Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel ultra lüks villasıyla gündemde! Gören herkes hayran kaldı

2010 yılında dünyaevine giren Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel'in mutlu beraberliği sürüyor. Yade ve Yeda adında iki kızları olan ünlü çift, şimdilerde üçüncü kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor. Önceki İçerik Sonraki İçerik

LÜKS EVİYLE GÜNDEMDE!

Kısa bir süre önce boşanacakları iddia edilen ünlü çift hamilelik haberi ile bu iddiaları yalanlanmıştı.

Zeynep Sever Demirel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Kız geliyor" diyerek üçüncü kez kız annesi olacağını açıklamıştı.

EVİNİN KAPILARINI İLK KEZ AÇTI Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiğimiz Zeynep Sever Demirel, 343 Dijital YouTube kanalında 'Yenge FC' isimli bir programa başladı ve programın ilk bölümü için kendi evinin kapılarını açtı.

Evinin odalarını gezdiren Zeynep Sever Demirel'in ultra lüks villasını görenler hayran kaldı.