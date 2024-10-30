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  4. Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel ultra lüks villasıyla gündemde! Gören herkes hayran kaldı

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel ultra lüks villasıyla gündemde! Gören herkes hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.10.2024 10:19
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Uzun yıllardır mutlu evlilikleri ile örnek gösterilen ünlü çiftlerden biri olan Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel şimdilerde üçüncü kez anne baba olma heyecanını yaşıyor. Kısa bir süre önce boşanacakları söylenen ünlü çift bu iddiaların üzerine hamilelik haberiyle gündeme gelmişti. Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel çiftli şimdi de lüks evleriyle gündemde. Demirel çiftinin evini gören herkes hayran kaldı...

2010 yılında dünyaevine giren Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel'in mutlu beraberliği sürüyor. Yade ve Yeda adında iki kızları olan ünlü çift, şimdilerde üçüncü kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor.

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LÜKS EVİYLE GÜNDEMDE!

Kısa bir süre önce boşanacakları iddia edilen ünlü çift hamilelik haberi ile bu iddiaları yalanlanmıştı.
Zeynep Sever Demirel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Kız geliyor" diyerek üçüncü kez kız annesi olacağını açıklamıştı.

EVİNİN KAPILARINI İLK KEZ AÇTI

EVİNİN KAPILARINI İLK KEZ AÇTI
Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiğimiz Zeynep Sever Demirel, 343 Dijital YouTube kanalında 'Yenge FC' isimli bir programa başladı ve programın ilk bölümü için kendi evinin kapılarını açtı.
Evinin odalarını gezdiren Zeynep Sever Demirel'in ultra lüks villasını görenler hayran kaldı.
Sanat eserleriyle dolu olan evin her köşesinde heykeller ve tabloların olması dikkat çekti.
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Sever Demirel Volkan Demirel zeynep sever
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