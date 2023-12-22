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  4. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel ilk defa açıkladı 'Adamın karısını arayıp...' Yıllar önce yaşanmıştı! Şişe kırma olayının aslını anlattı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel ilk defa açıkladı 'Adamın karısını arayıp...' Yıllar önce yaşanmıştı! Şişe kırma olayının aslını anlattı

22.12.2023 16:22 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve şimdilerde Hatayspor'un Teknik Direktörü olan Volkan Demirel, yıllar önce bir gece kulübünde bir kişinin kafasında, eşine yan baktığı için şişe kırması olayıyla haber olmuştu. Yıllar sonra Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, o olayın aslını anlattı. Bunun yalan olduğunu ve şişe kırma olmadığını söyleyen Zeynep Sever Demirel, "Volkan adamın karısını arayıp durumu anlattı. 'Kocanla kavga ettik ama Zeynep'le alakası yok, aranız bozulmasın' dedi" şeklinde konuştu.

Volkan Demirel kadar eşi Zeynep Sever Demirel de tanınan bir isim. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Zeynep Sever katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yıllar önce çıkan, Volkan Demirel'in bir gece kulübünde eşine yan baktığı için bir adamın kafasında şişe kırdığı yönündeki haberlerle ilgili açıklamalarda bulunan Zeynep Sever, olayın aslını ilk kez açıkladı.

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ZEYNEP SEVER O OLAYIN ARDINDAKİ GERÇEĞİ AÇIKLADI

Zeynep Sever, "'Sana güzel diyeceğim ama Volkan Abi kafamda şişe kırar' muhabbeti. Böyle bir yalan haber yapıldı zamanında, çok eskiden, biz daha sanırım yeni evliydik. Çeşme'de bir gece kulübünde, bir anda yan taraftaki adamla Volkan, anlamsız bir sebepten ötürü kavga çıktı aralarında. İşte Galatasaraylıymış, şarkıda işte bakarak Volkan'a bir şey mi söylemiş, Volkan da 'Sen ne dedin' demiş, o da 'Sen ne soruyorsun' demiş falan böyle saçmasapan bir muhabbet." dedi.

"KİMSENİN KAFASINDA ŞİŞE KIRILMADI"

"KİMSENİN KAFASINDA ŞİŞE KIRILMADI"

Zeynep Sever devamında "O beyefendinin eşi, işte arkadaşları var. İşte biz kalabalığız, Volkan, ben, bizim arkadaşlarımız... Ve orada da bir gazeteci var. Bu arada şişe kırma falan yok. Sadece bir hem sözlü atışma, hem de böyle bir itiş kakış oldu aralarında. Fakat kimsenin kafasında bir şişe kırılmadı, yani kimseye bir şey olmadı." şeklinde konuştu.

"HABERİ GÖRÜNCE EŞİ VE EŞİNİN AİLESİ ADAMCAĞIZA 'SEN BAKTIN DA MI ADAM SANA SALDIRDI' DİYE SORUYOR"

"HABERİ GÖRÜNCE EŞİ VE EŞİNİN AİLESİ ADAMCAĞIZA 'SEN BAKTIN DA MI ADAM SANA SALDIRDI' DİYE SORUYOR"

Ardından Sever, "Ertesi gün bunu gazetelere şöyle yansıttı; 'İşte Volkan eşine yan baktıkları için adamın kafasında şişe kırdı' diye. Bir uyandık, gazetelerde çarşaf çarşaf... İşin en bomba tarafı; bunu herhalde ilk defa açıklıyor olabilirim. Kavga ettiği beyefendinin eşi yanında, fakat kavga o kadar saçma bir şekilde ve hızlı bir şekilde gelişti ki gazetelerde bu haberi görünce eşi ve eşinin ailesi adamcağıza şey diyor; 'Sen baktın da mı adam sana saldırdı da işte kavga çıktı aranızda' falan diye..." ifadelerini kullandı.

"VOLKAN ADAMIN KARISINI ARAYIP DURUMU ANLATTI"

"VOLKAN ADAMIN KARISINI ARAYIP DURUMU ANLATTI"

Zeynep Sever, o olaydan sonra Volkan Demirel'in yaptığını da anlatarak "Ve bir tanıdık vasıtasıyla Volkan adamın karısını arayıp durumu anlattı. 'Ya biz' diyor 'Senin kocanla kavga ettik ama olayın Zeynep'le falan alakası yok yani boşu boşuna aranız bozulmasın' falan diye yani böyle trafik bir hal aldı." dedi.

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Zeynep Sever Demirel Volkan Demirel zeynep sever sosyal medya
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