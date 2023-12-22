Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel ilk defa açıkladı 'Adamın karısını arayıp...' Yıllar önce yaşanmıştı! Şişe kırma olayının aslını anlattı

"KİMSENİN KAFASINDA ŞİŞE KIRILMADI"

Zeynep Sever devamında "O beyefendinin eşi, işte arkadaşları var. İşte biz kalabalığız, Volkan, ben, bizim arkadaşlarımız... Ve orada da bir gazeteci var. Bu arada şişe kırma falan yok. Sadece bir hem sözlü atışma, hem de böyle bir itiş kakış oldu aralarında. Fakat kimsenin kafasında bir şişe kırılmadı, yani kimseye bir şey olmadı." şeklinde konuştu.