Volkan Demirel maç sonu kameraların karşısına geçti, tarihte bir ilke imza attı! Bırakacağı tarihi açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Mersin'de konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da galibiyet hasreti sürüyor.
Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen Volkan Demirel yaptığı açıklamada "Sıkıntılı bir süreçteyiz ama bu süreci takım halinde en iyi şekilde atlatacağız." derken istifa sorusuna da yanıt verdi.
"Maçlar 85 dakika olsa şu an farklı yerlerde olurduk ama yapacak bir şey yok. Futbol bu yüzden güzel. Sıkıntılı bir süreçteyiz ama bu süreci takım halinde en iyi şekilde atlatacağız. Geçen hafta taç atışında hakemin hatası diyorum ben. Bugünde yine bir taç atışından, biraz motive düşüklüğünden yapılan bir penaltı oldu. Penaltı için yorum yapmak istemiyorum. Genç hakemlerimize saygı duyuyorum. Türkiye'nin genç hakemlere ihtiyacı var ama maçlarda biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini söyleyebilirim."
"Biz ilk 8 haftada nasıl herkese umut verdiysek şu an bir düşüş durumdayız. Bu düşüşten en iyi şekilde kalkacağız. Zaten hedefimiz bu sezon düşmemekti. İlk 8 haftadaki iyi performans herkesin beklentisini fazlalaştırdı. Taraftarlar, Hataylılar memnun olmayabilir. İstifamı isteyen olabilir, hepsine saygı duyuyorum."
"Biz bu maç 1. bölgede bekleyerek, çünkü rakibin çok pas opsiyonlarının olduğunu biliyorduk. Pas yapmayı seven bir takım. Fatih Hoca bunu İstanbulspor'da da bunu yapıyordu. Biz blok aralarını iyi kapattık. Fazla pozisyon vermedik. Son dakikalarda taç atışından biraz dalgınlığımız. Tabi bunların birçok faktörü var. Genç takım olmamız, Türkiye ligini bilen oyuncularla oynamamış olmamız, bunların hepsi birer faktör. Çok faktör var ama bunların arkasına sığınmıyorum. Bütün sorumluluk bendedir. 85. dakikada yediğimiz gol de ilk dakikada yediğimiz gol de bendedir. Sezon sonu Hatayspor'u en iyi şekilde ligde bırakacağız."
Tribünden "yönetim istifa" sesleri duyduğunu ve bunun yönetimle alakalı bir durum olmadığını ifade eden Demirel, bütün organizasyonun kendisinde olduğunu aktardı. "Bütün sorumluluk bana aittir. Burada ne yönetimin ne başkanın ne herhangi birinin bir sorumluluğu yoktur. Bu takımın her şeyini ben organize etmişimdir. O yüzden de sezon sonuna kadar buradayımdır. Futbolcu arkadaşlarım da bunu çok iyi biliyor, başkan da bunu çok iyi biliyor. Ben sezon sonunda en iyi şekilde gemiyi limana yanaştırıp görevimi bitireceğim."