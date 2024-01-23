Volkan Demirel maç sonu kameraların karşısına geçti, tarihte bir ilke imza attı! Bırakacağı tarihi açıkladı

İSTİFA SÖZLERİ...

Tribünden "yönetim istifa" sesleri duyduğunu ve bunun yönetimle alakalı bir durum olmadığını ifade eden Demirel, bütün organizasyonun kendisinde olduğunu aktardı. "Bütün sorumluluk bana aittir. Burada ne yönetimin ne başkanın ne herhangi birinin bir sorumluluğu yoktur. Bu takımın her şeyini ben organize etmişimdir. O yüzden de sezon sonuna kadar buradayımdır. Futbolcu arkadaşlarım da bunu çok iyi biliyor, başkan da bunu çok iyi biliyor. Ben sezon sonunda en iyi şekilde gemiyi limana yanaştırıp görevimi bitireceğim."