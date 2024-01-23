SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Hatayspor bu hafta da 1 puana talim! Volkan Demirel'in ekibi galibiyeti unuttu... Hasret 10 maça çıktı

Hatayspor bu hafta da 1 puana talim! Volkan Demirel'in ekibi galibiyeti unuttu... Hasret 10 maça çıktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.01.2024 19:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk eden Hatayspor bu karşılaşmadan da beraberlikle ayrılırken galibiyet hasretini sürdürdü. İşte detaylar...

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan sürüyor. 22. hafta karşılaşmasınsda Hatayspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Hatayspor'un golü mücadelenin 5. dakikada Rigoberto Rivas'tan gelirken, Alanyaspor bu gole 89. dakikada penaltıdan Oğuz Aydın ile cevap verdi.

VOLKAN DEMİREL GALİBİYETİ UNUTTU

bb359e84d5ef46fc9ec32888ebaa0eef

Bu maçta da rakibiyle berabere kalan Hatayspor'un ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Hatay ekibi son 14 karşılaşmada ise yalnızca 1 galibiyet alabildi. Hatayspor ligde son olarak Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti.

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler'in tepkisi pahalıya patladı! Gönderiliyor...Arda Güler'in tepkisi pahalıya patladı! Gönderiliyor...
Afrika Kupası karıştı! Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları birbirine girdiAfrika Kupası karıştı! Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları birbirine girdi
Terim'den bir transfer daha! Resmen açıklandıTerim'den bir transfer daha! Resmen açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Volkan Demirel son dakika Süper Lig ligde süper li iyet
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşı zam farkı için SON DAKİKA gelişmesi! SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimi

Emekli maaşı zam farkı için SON DAKİKA gelişmesi! SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimi

Korkudan o köyü terk ettiler! Yıllardır kimse gelip gitmiyor! Kalan tek aile yaşananları anlattı

Korkudan o köyü terk ettiler! Yıllardır kimse gelip gitmiyor! Kalan tek aile yaşananları anlattı

Arda Güler'in tepkisi pahalıya patladı! Gönderiliyor...

Arda Güler'in tepkisi pahalıya patladı! Gönderiliyor...

Afrika Kupası karıştı! Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları birbirine girdi

Afrika Kupası karıştı! Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları birbirine girdi

14 maçta 1 galibiyet! Volkan Demirel...

14 maçta 1 galibiyet! Volkan Demirel...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.