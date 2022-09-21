Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! Hatayspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı

Atakaş Hatayspor Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiğini resmen açıkladı.

İşte Hatayspor'un açıklaması:

"Teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."

24 MAÇTA 12 GALİBİYET ALDI

Volkan Demirel'in İstanbul serüveni 161 gün sürdü. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Fatih Karagümrük'ün başında 24 müsabakada sahaya çıktı. Volkan Demirel'in öğrencileri bu süreçte rakiplerini 12 kez mağlup etti. Fatih Karagümrük bu müsabakalarda 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.