Volkan Demirel 'Yeni Haaland' demişti! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Hatayspor'un genç yıldızı Bertuğ Yılmaz'dan herkesi şaşırtan karar!

Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, birçok futbol kulübü de bu büyük afetten etkilenmişti.
Deprem felaketi nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü ve Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'den çekilirken, TFF'den bu ekiplerde görev yapan futbolcuların sezon sonuna kadar başka takımlarda forma giymesine izin vermişti.
Birçok binanın yıkıldığı ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay olurken, Süper Lig'den çekilen iki takımın da futbolcularının kariyerlerinin sekteye uğramaması için çalışmalar yürüten TFF yabancı kuralını sezon sonuna kadar revize ederken, bu takımlardan transfer edilen oyuncular +1 (9+3) kontenjanına dahil olacak ve yabancı statüsünde sayılmayacağı duyurulmuştu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından hem kulüplerin mali yüklerini azaltmak hem de kadrolarını güçlendirmek adına Hatayspor'lu isimlere teklifler yağarken, Bertuğ Yıldırım en gözde isimlerden biri olmuştu.
Volkan Demirel'in 'Yeni Haaland' olarak nitelendirdiği 20 yaşındaki golcü Bertuğ Yıldırım için Fenerbahçe ile Galatasaray rekabet ettiği bilinirken, Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig ekibi Antalyaspor, dev rakiplerine transfer çalımı atarak Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Hatayspor ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı belirtildi.
Bu sezon 16 Süper Lig maçında görev yapan 20 yaşındaki Bertuğ Yıldırım 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Genç golcü 2021 yılında Sarıyer'den Hatayspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.