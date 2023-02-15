Volkan Demirel 'Yeni Haaland' demişti! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Hatayspor'un genç yıldızı Bertuğ Yılmaz'dan herkesi şaşırtan karar!

TFF'DEN ÖZEL UYGULAMA

Birçok binanın yıkıldığı ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay olurken, Süper Lig'den çekilen iki takımın da futbolcularının kariyerlerinin sekteye uğramaması için çalışmalar yürüten TFF yabancı kuralını sezon sonuna kadar revize ederken, bu takımlardan transfer edilen oyuncular +1 (9+3) kontenjanına dahil olacak ve yabancı statüsünde sayılmayacağı duyurulmuştu.