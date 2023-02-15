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  4. Volkan Demirel 'Yeni Haaland' demişti! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Hatayspor'un genç yıldızı Bertuğ Yılmaz'dan herkesi şaşırtan karar!

Volkan Demirel 'Yeni Haaland' demişti! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Hatayspor'un genç yıldızı Bertuğ Yılmaz'dan herkesi şaşırtan karar!

15.02.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilme kararı alan Hatayspor'da TFF'nin verdiği karar sonrası bazı isimler sezon sonuna kadar farklı takımlara transfer olması gündeme gelirken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Hatay ekibinin yıldız ismi Bertuğ Yıldırım'ın kararı herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Bertuğ Yıldırım

Bertuğ Yıldırım

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, birçok futbol kulübü de bu büyük afetten etkilenmişti.

Deprem felaketi nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü ve Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'den çekilirken, TFF'den bu ekiplerde görev yapan futbolcuların sezon sonuna kadar başka takımlarda forma giymesine izin vermişti.

TFF'DEN ÖZEL UYGULAMA 

TFF'DEN ÖZEL UYGULAMA 

Birçok binanın yıkıldığı ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay olurken, Süper Lig'den çekilen iki takımın da futbolcularının kariyerlerinin sekteye uğramaması için çalışmalar yürüten TFF yabancı kuralını sezon sonuna kadar revize ederken, bu takımlardan transfer edilen oyuncular +1 (9+3) kontenjanına dahil olacak ve yabancı statüsünde sayılmayacağı duyurulmuştu.

GÖZDE İSİM: BERTUĞ YILDIRIM 

GÖZDE İSİM: BERTUĞ YILDIRIM 

Yaşanan bu gelişmelerin ardından hem kulüplerin mali yüklerini azaltmak hem de kadrolarını güçlendirmek adına Hatayspor'lu isimlere teklifler yağarken, Bertuğ Yıldırım en gözde isimlerden biri olmuştu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A TERS KÖŞE 

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A TERS KÖŞE 

Volkan Demirel'in 'Yeni Haaland' olarak nitelendirdiği 20 yaşındaki golcü Bertuğ Yıldırım için Fenerbahçe ile Galatasaray rekabet ettiği bilinirken, Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig ekibi Antalyaspor, dev rakiplerine transfer çalımı atarak Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Hatayspor ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı belirtildi.

4 GOL 2 ASİST 

4 GOL 2 ASİST 

Bu sezon 16 Süper Lig maçında görev yapan 20 yaşındaki Bertuğ Yıldırım 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Genç golcü 2021 yılında Sarıyer'den Hatayspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

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