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Volkan Konak Hatay'da konser verdi

24.07.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Konak Hatay'da konser verdi

Şarkıcı Volkan Konak, Hatay’ın anavatana katılışının 83. yılı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

EXPO Amfi Tiyatroda gerçekleşen konserde Volkan Konak, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Canlı performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı, konser sonunda ayakta alkışlandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş, sahne alan Volkan Konak’a çiçek takdim etti.

Öte yandan EXPO Kisecik alanında bulunan “Ortak Varoluş Mozaiği” dünyanın en büyük taban mozaiği olarak Guinnes Rekorlar Kitabına girdi.

Sahnede ödülü Guinnes Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici’den Lütfü Savaş, aldı.

Bugün Hatay’ın gurur günü olduğunu kaydeden Savaş, şunları kaydetti:

“Bugün Hatay’ın en anlamlı günü, bugün Hatay’ın bayramı, bugün Hatay’ın kurtuluşu, bugün Hatay’ın ana kucağıyla buluşma günüdür. Bu rekor sadece Lütfü Savaş’ın, Hatay Büyükşehir Belediyesinin ve buradaki arkadaşlarımızın değil, bu gurur ve bu başarı Hatay halkınındır.”

Volkan Konak Hatay'da konser verdi

Volkan Konak Hatay'da konser verdi

Volkan Konak Hatay'da konser verdi

Volkan Konak Hatay'da konser verdi

Volkan Konak Hatay'da konser verdi

Volkan Konak Hatay'da konser verdi

Volkan Konak Hatay'da konser verdi

Volkan Konak Hatay'da konser verdi

Volkan Konak Hatay'da konser verdi

Volkan Konak Hatay'da konser verdi

Volkan Konak Hatay'da konser verdi

Volkan Konak Hatay'da konser verdi

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Hatay guinnes rekorlar kitabı

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