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  4. Vücudunu saran elbisesiyle verdiği poz İran'da sansürlenince Ronaldo'nun sevgilisi gündem oldu

Vücudunu saran elbisesiyle verdiği poz İran'da sansürlenince Ronaldo'nun sevgilisi gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.02.2024 16:56 | Son Güncelleme:
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İran'ın en muhafazakar gazetesi olan Hamshahri, Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle çekilmiş bir fotoğrafını yayınlarken, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in kıvrımlı kalçasını fotoşopla keserek paylaşım yaptı. Rodriguez'in o fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Dünya futbolunun bir numaralı isimlerinden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da devam ediyor.

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ELBİSESİ İRAN'DA SANSÜRLENDİ

Ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez zaman zaman lüks yaşantısı zaman zaman da açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Ünlü çift Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez bu kez başka bir konuyla gündeme geldi.

Ronaldo geçtiğimiz günlerde ailesiyle beraber 39'uncu yaş gününü kutladı. Ailesiyle doğum gününde çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen ünlü futbolcu Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'i paylaştığı fotoğraf sansürlendi.

İran'ın en muhafazakar gazetesi olan Hamshahri, Rodriguez'in dar elbisesi ve kıvrımlı kalçasını fotoşopla keserek yayınladı.

Fotoğrafın o şekilde sansürlenmesi sosyal medyada gündem oldu.

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