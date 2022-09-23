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Wanda Nara ile ilişkisi sona eren Icardi'nin antrenmandaki hali gündem oldu!

23.09.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde ilişkileriyle ilgili birçok iddia gündeme gelen Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisi için sıcak bir gelişme yaşandı. Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Icardi ile ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladı. Bu hamlenin ardından Galatasaray antrenmana çıkan Icardi'nin mutsuz görüntüleri kameralara yansıdı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Wanda Nara-Icardi ilişkisi ona erdi. Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilişkilerinin sona erdiğini ifade etti. Nara, Mauro Icardi ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından resmen duyurdu. Kısa süre önce İstanbul'dan ayrılan ve Arjantin'de bulunan Wanda Nara, paylaşımında Icardi'nin adını geçirmezken, ayrılığın kendisi için acı verici olduğunu ifade etti.

"ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM"

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"Bunu yaşamak benim için çok acı verici. Ancak maruz kaldığım şeyler ve medya spekülasyonlarını göz önüne alınca insanların bunu benden bilmelerini tercih ediyorum. "Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."

ICARDI ANTRENMANA ÇIKTI

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Dün gece ayrılan çiftin bu olayının ardından sabah antrenmanına çıkan Icardi'nin moralinin bozuk olduğu kameralara yansıdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Icardi'ye destek için sosyal medya hesaplarına mesajlar gönderiyor.

ICARDI & WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray paylaşım de
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