Wanda Nara'nın başkasından hamile mi kaldı?! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı: 'Benden olmayan çocukları...'

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı ve takıma katıldığı günden bu yana eşi Wanda Nara ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi ile gündemden düşmeyen Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi, bu kez ayrılık haberleri ile gündemde.

Yalnız Türkiye'de değil, Avrupa basınında da gündemden düşmeyen Icardi'nin eşi Wanda Nara için geçtiğimiz günlerde rap şarkıcısı L-Gante'den hamile kaldığı iddia edilirken, bu haber gündeme bomba gibi düşmüştü.