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'Wanda Nara ve Mauro Icardi barıştı' iddiasının altında tartıştılar! "Biz ayrıyız" açıklamasına Icardi'den gelen cevap olay oldu...

20.10.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a transferi sonrasında saha içindeki performansı ile değil de özel hayatıyla gündeme gelen Mauro Icardi, son olarak Wanda Nara'nın Arjantin'de kaldığı otele girmek için güvenlik güçleriyle tartıştığı görüntüler ifşa olmuştu. İkili, bu kez de Twitter'dan atıştı. Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin barıştığını iddia eden bir tweet'in yorumlarına iki ismin tartışması damga vurdu.

Galatasaray'ın sezon başında transferi için büyük uğraş verdiği ve son gün kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, özel hayatında yaşadıklarıyla gündemden düşmüyor. Sarı - kırmızılıların Arjantinli yıldızı, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile sürekli karşı karşıya geliyor. Daha önce ayrıldıklarını duyuran çift, sonrasında yaptıkları paylaşımlarla gündeme damgasını vurmuştu.

ICARDI VE WANDA NARA YİNE OLAY OLDU

ICARDI OTELİ BASMIŞTI

ICARDI OTELİ BASMIŞTI
Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Yönetimi'nden özel izin alarak Arjantin'e dönen Wanda Nara'nın yanına gitmişti. Dünyaca ünlü futbolcunun, Nara'nın kaldığı otele girmek için güvenlik güçleriyle tartıştığı görüntüler dün akşam saatlerinde ifşa olmuştu.

NARA'NIN YENİ AŞKI

NARA'NIN YENİ AŞKI
Bu gelişme sonrasında ise Wanda Nara'nın Arjantinli ünlü rapçi L-Gante ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Nara'nın L-Gante ile dudak dudağa pozlar paylaşması ve şarkıcının klibinde oynaması, bu aşkın itirafı olarak nitelendirilmişti.

"BARIŞTILAR" İDDİASI

"BARIŞTILAR" İDDİASI
Tüm bu yaşananların ardından bugün bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın barıştığına dair bir öne sürüldü.

"BİZ AYRILDIK"

"BİZ AYRILDIK"
Wanda Nara; haberin paylaşıldığı tweet'in altına, "Affedecek bir şeyim yok, biz ayrıldık. Bana danışmadan bu haberi yaptığınız için teşekkür ederim" şeklinde bir yorum yaptı.

"GEÇİRDİĞİMİZ HARİKA GECE GİBİ Mİ?"

"GEÇİRDİĞİMİZ HARİKA GECE GİBİ Mİ?"
Icardi ise sürpriz bir şekilde Nara'ya, "Ayrıldık mı? Birkaç gün önce Arjantin'e geldiğimde geçirdiğimiz harika zaman gibi mi?" cevabını verdi.
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Wanda Nara Twitter Mauro Icardi galatasaray sezon

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